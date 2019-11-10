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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Kevin N'Koudou'nun 70. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 18'e yükseltti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Atiba'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Caner kullandı. Bu futbolcunun ortasında Gökhan kafayı vurdu ancak top kalecide kaldı.


58. dakikada gelişen Beşiktaş kontratağında Diaby'den pası alan ve topu kendi yarı sahasından rakip ceza alanı içine kadar taşıyan Ljajic'in şutunu kaleci Stachowiak güçlükle çeldi. Dönen topu ise Denizli savunması uzaklaştırdı.


61. dakikada Beşiktaş'ın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Elneny'nin şutu Denizli savunmasına çarpıp yön değiştirdi. Ancak top iyi pozisyon tutan Stachowiak'ın elinde kaldı.


69. dakikada Elneny'in uzak direğe ortasında Burak'ın vuruşunda Mustafa Yumlu kaleye yönelen topu son anda kafayla kornere çeldi.


70. dakikada Adem Ljajic'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou, rakibi Lopes'i çalımlayarak çektiği sert şutta topu filelere gönderdi. 1-0


87. dakikada Boyd'un düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Burak'ın şutunu kaleci Stachowiak son anda topu kornere çeldi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Mehmet Kısal


Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby (Oğuzhan dk. 87 ?), Caner (N'Koudou dk. 60), Adem Ljajic (Boyd dk. 75), Burak


Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Kartal Kayra, Lens, Necip, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Sackey (Mbamba dk. 79), Modou Barrow (Recep Niyaz dk. 71), Olcay, Aissati (Sacko dk. 63), Rodallega


Yedekler: Tolgahan, Kerem Can, Oğuz, Zeki, Sedat, Mehmet Akyüz, Burak


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: N'Koudou (dk. 70) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Caner, Gökhan Gönül (Beşiktaş), Barrow, Sackey (Denizlispor)

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