Süper Lig: Beşiktaş: 1 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, DG Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
32. dakikada Rosier'in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına ortasında Güven'in altıpas dışı kaleyi sol çaprazdan gören pozisyondan yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
43. dakikada bir pozisyon sonrası sinirlenerek meşin yuvarlak sahayı terk etmeden oyun alanına girerek topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gördü.
45+1. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Güven'in ceza sahası dışı sağ çaprazı kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şut kaleci Muammer'de kaldı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçı, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Michy Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Sakala, Umut Meraş, Salih Uçan, Gökhan Töre, Necip Uysal, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Alex Teixeira, Emirhan Delibaş
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike Okechukwu, Jorge Felix, Max Gradel, Pedro Henrique, Oleranwaju Kayode
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Mehmet Albayrak, Mustapha Yatabare, Sefa Yılmaz
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Güven Yalçın (dk. 32) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Sergen Yalçın (dk. 43) (Beşiktaş)