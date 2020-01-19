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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - D.G.Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde lider D.G. Sivasspor'u konuk etti. Mücadele Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Roco'nun hatasında topun sahibi olan Fatih Aksoy'un ceza alanı içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Karius gole izin vermedi.


66. dakikada Gökhan Gönüle'e yapılan hareket sonucu Sivasspor'da Erdoğan sarı kart gördü. Ancak daha sonra pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Ali Şansalan, Erdoğan'ın sarı kartını iptal edip, pozisyonda faulü Uğur Çiftçi'nin yaptığını belirledi ve bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.


74. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın dönerek yaptığı şık vuruşu kaleci Samassa kornere çeldi.


89. dakikada gelişen Sivasspor kontratağında Kone'nin pasını alan Emre'nin çektiği sert şutu Karius çeldi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco (Umut dk. 72), Vida, Rebocho (Diaby dk. 59), Atiba, Elneny, N'Koudou, Caner, Adem Ljajic (Oğuzhan dk. 86 ?), Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Douglas, Rıdvan, Kartal Kayra, Necip, Boyd, Güven


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ziya, Fatih, Erdoğan Yeşilyurt (Yasin Öztekin dk. 81 ?), Emre Kılınç (Papp dk. 95+2 ?), Yatabare (Arouna Kone dk. 68)


Yedekler: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Volkan Eğri, Traore, Armin Djerlek, Isaac Cofie


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Adem Ljajic (dk. 33) (Beşiktaş), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 7), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)


Kırmızı Kart: Uğur Çiftçi (dk. 67) (D.G. Sivasspor)


Sarı Kartlar: Roco, Elneny (Beşiktaş), Emre Kılınç, Goiano, Hakan Arslan, Erdoğan, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (D.G.Sivasspor)

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