Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fatih Karagümrük: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Larin'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'ya çarparak kornere gitti.
28. dakikada Erhun'un uzun pasında Ahmed Musa topla buluştu. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Musa'nın uzak direk tarafına giderek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.
30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alex Teixeira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde ön direkte bulunan Josef topu arkaya indirdi. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.
43. dakikada Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Balkovec'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Wellinton, Rıdvan, Salih Uçan, Josef, Larin, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Nkoudou, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia (Efe Tatlı dk. 32), Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Kerim Frei, Jimmy Durmaz, Pesic
Yedekler: Yavuz Aygün, Emre Mor, Muhammed Pehlivan, Tunay Torun, Samed Onur, Vato, Serhat Ahmetoğlu, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Gol: Alex Teixeira (dk. 30) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Erhun Öztümer, Jimmy Durmaz, Zukanovic (Fatih Karagümrük) Salih Uçan (Beşiktaş)