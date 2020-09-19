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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.


33. dakikada ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi. 1-0


36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.



Stat: Vodafone


Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu


Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin


Yedekler: Utku, Montero, Umut, Güven, Erdoğan, Adem Ljajic, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens


Teknik Sorumlu: Murat Şahin


Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri, Fredy, Amilton, Jahovic


Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, İmeri, Gökdeniz


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Larin (dk. 33) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan (Beşiktaş), Fredy (Antalyaspor)

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