Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırladı. 90 dakika karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada kazanılan korner atışını Mensah kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve pasını Larin'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Vida kaleciden önce kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

85. dakikada Mukairu'nun ara pasında topla buluşan Gökdeniz, savunmadan sıyrılıp karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-1

89. dakikada savunmadan seken topu alan Boyd, ön direğe ortaladı. Bu noktada Atiba kafayı vurdu, savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Stat: Vodafone

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Dorukhan (Adem Ljajic dk. 68), Mensah, Hasic (Lens dk. 68), Boyd, Larin (Umut dk. 80 ?)

Yedekler: Utku, Montero, Güven, Erdoğan, Hüseyin, Rıdvan, Kartal

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan (Mukairu dk. 46), Bünyamin, Hakan (Podolski dk. 64), Nuri (Gökdeniz dk. 77), Fredy, Amilton (Ufuk Akyol dk. 77), Jahovic (Orgill dk. 64)

Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Harun, İmeri

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Larin (dk. 33) (Beşiktaş), Gökdeniz (dk. 85) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan, Boyd, Lens, Mensah (Beşiktaş), Fredy, Veysel, Mukairu, Orgill (Antalyaspor)