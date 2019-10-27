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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Caner'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Diaby'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.


57. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Roco'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


69. dakikada sol taraftan Caner'in yerden ortaladığı topla ön direkte buluşan Umut'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


81. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa arka direkte iki kişinin arasından yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.


90+1. dakikada Nagatomo'nun sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Adem'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar


Beşiktaş: Karius, Gökhan (Necip dk. 87 ?), Roco, Vida, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens (Ljajic dk. 64), Caner, Diaby, Umut Nayir (Güven dk. 82 ?)


Yedekler: Utku, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Muhayer, Kartal Kayra, Erdem Seçgin


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Seri dk. 78), N'zonzi, Feghouli (Adem dk. 78), Babel, Belhanda (Emre Mor dk. 68), Andone


Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gol: Umut Nayir (dk. 69) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Babel, Marcao, Mariano (Galatasaray), Caner, Necip (Beşiktaş)

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