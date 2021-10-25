Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın noktadan Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
20. dakikada Larin'in sol taraftan ceza sahasına gönderdiği ara pasta Yedlin'in sektirdiği topu ceza alanında önüne alan Teixeira'nın sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.
35. dakikada Kerem'in pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Cicaldau'nun ceza yayı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruş kalenin sağ alt köşesinden filelere gitti. 0-1
38. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Morutan, Umut Meraş'ı ekarte ederek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazda dar açıdan içeriye çevirmek istediği top, Umut'a da çarparak kaleye yöneldi. Ancak Ersin köşeden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Umut Meraş'ın sol taç çizgisi önünden ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arkasından gelen Larin, altıpas içinde kalesini terk eden Muslera'dan önce kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Domagoj Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne
Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39) (Beşiktaş)
Sarı kart: Ghezzal (Beşiktaş)