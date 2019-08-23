Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Göztepe ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden Medel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

6. dakikada Güven'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.

17. dakikada Adem Ljajic'in geriye pasında araya giren Serdar'ın ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada defansın hatasında topu kapan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten ve kaleci Beto'da kaldı.

45+2. dakikada Caner'in ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında altıpasta bulunan Güven Yalçın'ın boş kaleye dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Luiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Lens, Tyler Boyd, Güven Yalçın

Yedekler: Utku, Douglas, Pedro, Muhayer, Kartal, Necip Uysal, Orkan Çınar, Quaresma, Umut, N'Koudou

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Schwechlen, Borges, Poko, Yasin Öztekin, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Erden Derdiyok

Yedekler: Göktuğ, Berkan, Reis, Yalçın, Batuhan, Alpaslan, Andre Castro, Halil Akbunar, Ege Özkayımoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Güven Yalçın (dk. 45+2) (Beşiktaş)