İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci haftasında sahasında Göztepe ile mücadele ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Göztepe ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden Medel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


6. dakikada Güven'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.


17. dakikada Adem Ljajic'in geriye pasında araya giren Serdar'ın ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.


42. dakikada defansın hatasında topu kapan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten ve kaleci Beto'da kaldı.


45+2. dakikada Caner'in ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında altıpasta bulunan Güven Yalçın'ın boş kaleye dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Luiz, Caner Erkin, Medel, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Lens, Tyler Boyd, Güven Yalçın


Yedekler: Utku, Douglas, Pedro, Muhayer, Kartal, Necip Uysal, Orkan Çınar, Quaresma, Umut, N'Koudou


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Göztepe: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Schwechlen, Borges, Poko, Yasin Öztekin, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Erden Derdiyok


Yedekler: Göktuğ, Berkan, Reis, Yalçın, Batuhan, Alpaslan, Andre Castro, Halil Akbunar, Ege Özkayımoğlu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Gol: Güven Yalçın (dk. 45+2) (Beşiktaş)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.