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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sağ çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


45+2. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Wellinton, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Mensah, Dorukhan, Aboubakar


Yedekler: Ersin, Emre, Güven, Oğuzhan, Necip, Nsakala, Vida, Atakan, Kartal Kayra, Serdar Saatçi


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Kasımpaşa: Ramazan, Hadegjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Varga dk. 13), Tirpan, Hajradinovic, Koita, Yusuf Erdoğan, Alan, Hodzic


Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Berat Kalkan, Furkan Yaşa, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gol: Mensah (dk. 45+2) (Beşiktaş)

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