Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada sağ çaprazda topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
45+2. dakikada sol taraftan son çizgiye inen Aboubakar içeri çevirdi. Kaleci Ramazan'ın tokatladığı topu takip eden Mensah, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Wellinton, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Mensah, Dorukhan, Aboubakar
Yedekler: Ersin, Emre, Güven, Oğuzhan, Necip, Nsakala, Vida, Atakan, Kartal Kayra, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kasımpaşa: Ramazan, Hadegjonaj, Sadiku, Brecka, Koomson (Varga dk. 13), Tirpan, Hajradinovic, Koita, Yusuf Erdoğan, Alan, Hodzic
Yedekler: Erdem Canpolat, Ertuğrul, Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat, Berat Kalkan, Furkan Yaşa, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt, Oğuzhan Özcan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Mensah (dk. 45+2) (Beşiktaş)