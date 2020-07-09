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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve arka direkteki Tyler Boyd'a çıkardı. ABD'li oyuncu müsait durumda topu filelere gönderdi. 1-0


21. dakikada Tirpan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Thiam kafayla indirdi, müsait pozisyondaki Koita topu ağlara gönderen isim oldu. 1-1


28. dakikada Ricardo Quaresma sol kanattan ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topla buluşan Aytaç'ın vuruşunda top Ersin'i geçerken, Ruiz son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.


29. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Koita ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve direğe çarpan top ağlara gitti. 1-2


41. dakikada Boyd'un soldan yaptığı ortada savunma kafayla uzaklaştırdı. Dönen topa Atiba gelişine ceza sahası dışından çok sert vurdu, kaleci Ramazan güçlükle gole engel oldu.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz


Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül (Boateng dk. 37 ?), Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz ? (Güven dk. 11)


Yedekler: Utku, Erdoğan, Necip, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan, Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç, Pavelka, Quaresma, Hajradinovic, Mame Thiam, Koita


Yedekler: Fatih, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Tarkan, Brecka, İlhan, Gohou, Ndongala, Anıl


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Tyler Boyd (dk. 6) (Beşiktaş), Koita (dk. 21 ve 29) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Koita (Kasımpaşa)

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