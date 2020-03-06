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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.


6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci


Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak


Yedekler: Utku, Roco, Umut, Güven, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Gökhan, Diaby


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla, Faty, Lukasik, Michalak, Sedat, Rodrigues, Orgill


Yedekler: Korcan, Alihan, Scarione, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, İlhan, Lobjanidze, Boada


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Gol: Burak Yılmaz (dk. 6) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat (Ankaragücü)

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