Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada N'Kodou'nun ters kanada attığı uzun topu alan Rosier pasını ceza alanı içinde Oğuzhan'a çıkardı. Oğuzhan Özyakup, Badji'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

4. dakikada pozisyonu incelemek için VAR'a giden hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi.

5. dakikada beyaz noktaya gelen N'Koudou'nun vuruşunda kaleci Korcan gole izin vermedi.

25. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan son çizgiye inerek içeriği çevirdiği topa Ankaragücü savunması dokundu ve meşin yuvarlak penaltı noktası üzerinde bulunan Mensah'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şut girişimine yine Ankaragücü savunması müdahale etti ve şuta fırsat vermeden topu uzaklaştırdı.

45. dakikada, Josef'in ara pasında topu alan Larin, ceza sahası içi sağ çaprazda çektiği şut, kaleci Korcan'dan döndü.

45+4. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın ceza alanı içine gönderdiği topta Kulusic, yaptığı ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef de Souza, Ghezzal, N'Koudou, Oğuzhan ? (Mensah dk. 17), Larin

Yedekler: Utku, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, N'Sakala, Adem Ljajic, Dorukhan, Gökhan Töre, Necip

Teknik direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Paintsil, Badji (Voca dk. 32 ?), Emre Güral

Yedekler: Furkan, Erdi Dikmen, Alperen Babacan, Atila Turan, Pazdan, Lukasik, Ali Kaan, Şahverdi Çetin, Orkan Çınar

Teknik direktör: Hikmet Karaman

Gol: Kulusic (dk. 45+4 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kart: Geraldo (Ankaragücü)