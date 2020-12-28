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Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Yatabare'nin sağdan ortaladığı topu Rosier yaptığı dokunuşla havalandırdı. Hakan Arslan'ın havalanan topa yaptığı kafa vuruşunda Gradel topun sahibi oldu. Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


18. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ortasında kale önünde Güven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada sağ taraftan sağ taraftan Erdoğan'ın yaptığı ortada ön direkte Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ersin ikinci hamlede topun sahibi oldu.


33. dakikada sol taraftan N'koudou'nun içeri sokularak yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Maçta ilk yarı düdüğünden sonra Hakan Arslan cep telefonu hakemin yüzüne tutarak maçtaki bir pozisyona itiraz edince hakem Arda Kardeşler oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı etti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'koudou, Güven


Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Larin, Hasic, Nsakala, Dorukhan, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Cofie, Claudemir, Yasin, Felix, Ninga, Ziya, Kayode


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Güven (dk. 18) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Hakan (devre arası)(Sivasspor)


Sarı kart: N'koudou (Beşiktaş)

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