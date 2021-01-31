Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden bordo-mavililer 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada sağ taraftan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere gitti.

60. dakikada Ghezzal'ın sol çaprazdan ortaladığı topa arka direkte Larin arka direkte kafayı vurdu. Ön direkte Atiba'nın gelen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada Nwakaeme, sol kanatta son çizgiye inerek Ghezzal ve Aboubakar'a şık bir çalım atarak topu içeriye çevirdi. Vida'ya çarpan topun sahibi olan Hugo'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

68.dakikada Bakasetas'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Ekuban'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

69. dakikada Larin'in pasında N'Kodou'nun yay üzerinden çektiği sert şutu direk dibinde kaleci Uğurcan iki halede kontrol etti.

71. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan açtığı ortayı Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Topun sahibi olan Rosier'in ceza alanı içinde çektiği şutu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

77. dakikada Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı hareket sonucu hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışına atıldı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rosier'in ortasında seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda Uğurcan çok net bir pozisyonu çıkardı. Dönen topu Larin tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz ? (N'Sakala dk. 14), Josef de Souza, Atiba (Adem Ljajic dk. 76), Mensah (Dorukhan Toköz dk. 64), Ghezzal (N'Koudou dk. 64), Larin, Aboubakar

Yedekler: Utku, Welinton Silva, Necip Uysal, Oğuzhan, Hasic, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues, Berat Özdemir (Bakasetas dk. 62), Flavio, Abdulkadir Parmak ? (Lewis Baker dk. 3), Ekuban, Nwakaeme (Hosseini dk. 86 ?), Djaniny (Yusuf Sarı dk. 85 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Faruk Can Genç, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Aboubakar (dk. 29) (Beşiktaş), Montero (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 63) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dorukhan (dk. 77) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rosier, Ljajic (Beşiktaş), Ekuban, Edgar Le, Baker (Trabzonspor)