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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı, kırmızı-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Victor Ruiz'in rakipten kaptığı top Rıdvan'da kaldı. Genç futbolcu ceza sahasına girer girmez ortasını yaptı ancak Güven topa yetişemedi. Arka direkte topla buluşan Boateng'in vuruşunda ise top yandan auta gitti.


7. dakikada Boateng'in pasında topla buluşan Ruiz, topu Rıdvan'la buluşturdu. Ceza sahasına giren genç oyuncun bekletmeden çektiği şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.


15. dakikada ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Amilton'un şutunu Ersin çeldi. Dönen sağ kanatta yeniden buluşan Amilton'un ortasında altıpas önünde Sinan Gümüş kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1


35. dakikada Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0


38. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'nin kafa vuruşu yandan auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Boyd, Boateng, Güven


Yedekler: Utku, Roco, Umut Nayir, N'Koudou, Necip, Ljajic, Rebocho, Lens, Kartal Yılmaz, Caner


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celutska, Veysel, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Sinan Gümüş, Podolski, Jahovic


Yedekler: Ferhat, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Leschuk, Mukairu, Yekta, Ndinga, Bünyamin


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Sinan Gümüş (dk. 15), Amilton (dk. 35) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Elneny (Beşiktaş), Sangare (Antalyaspor)

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