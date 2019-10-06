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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde lider durumda bulunan Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Beşiktaş, rakibini Burak Yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Baiano'nun ceza alanı içinde N'Koudou'yu düşürmesi sonunda Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.


52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


58. dakikada Welinton'un sol kanattan açtığı oraya Fernandes ceza alanı içinde vurdu top Karius'tan döndü.


68. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ceza alanı içine gönderdiği topu Diaby tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 2-0


79. dakikada Douglas'ın kaptırdığı top Cisse'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius topu kornere gönderdi.


85. dakikada Atiba'nın pasında savunmanın arkasına sarkan N'Koudou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Marafona topu ayaklarıyla kornere gönderdi.



Stat: Beşiktaş Park


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek


Beşiktaş: Karius, Dorukhan (Douglas dk. 73), Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens (Necip dk. 85 ?), Ljajic (Diaby dk. 46), N'Koudou, Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Enzo Roco, Umut, Güven, Boyd, Muhayer, Pedro Rebocho


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


A.Alanyaspor: Marafona, Baiano (Musa Çağıran dk. 75), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Siopis, Ceyhun (Djalma Campos dk. 66), Efecan, Bakasetas, Bammou (Junior Fernandes dk. 57), Cisse


Yedekler: Haydar, Kaan, Onur, Umut, Caulker, Veysel, Tayfur


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Burak Yılmaz (dk. 52), Diaby (dk. 68) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Cisse, Bakasetas, Tzavellas (A.Alanyaspor)

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