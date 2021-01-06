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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Aboubakar'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.


19. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Oğuzhan, yerden içeri çevirdi. Savunmaya da çarpan bu topa arka direkte Larin'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


31. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından Meriah'ın ters kafa vuruşunda Larin takibini sürdürerek topa sahip oldu. Ceza yayı üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0


33. dakikada Çaykur Rizespor savunmasının hatasında topu kapan Rıdvan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında Aboubakar topla buluştu. Aboubakar'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem Bayık


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida, Rıdvan, Josef, Necip, Larin, N'koudou, Oğuzhan, Aboubakar


Yedekler: Utku, Montero, Güven, Ghezzal, Hasic, Nsakala, Dorukhan, Atakan, Kartal Kayra, Mensah


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Çaykur Rizespor: Gökhan, Dilaver, Talbi, Meriah, Moroziuk, Baiano, Donsah, Melnjak, Samudio, Skoda, Tunay


Yedekler: Tarık, Abdullah Durak, Kemal Rüzgar, Selim Ay, Michalak, Jovanovic, Onur Bulut, Alberk Koç, Fernando, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Larin (dk. 19 ve 31) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Wellinton, Josef (Beşiktaş)

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