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Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


58. dakikada Diagne'nin Montero'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır kırmızı kart olarak değerlendirdi.


62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Josef'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.


70. dakikada Josef'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Rosier'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


79. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Luyindama'nın dokunamadığı topu penaltı noktasına yakın yerde önünde bulan Josef'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0


90+1. dakikada sağ kanatta Gökhan Töre'nin yerden içeriye ortasına Luyindama'nın müdahalesi etkisiz kalınca meşin yuvarlak Larin'de kaldı. Larin'in pasında sol çaprazdaki N'koudou topu filelere gönderdi. 2-0


90+4. dakikada Sarachi'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Babel, topu arka direkteki Emre Akbaba'nın önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba (Dorukhan dk. 87 ?), Ghezzal (Mensah dk. 67), Larin, Oğuzhan (N'koudou dk. 67), Aboubakar (Gökhan Töre dk. 87 ?)


Yedekler: Utku, Necip, Nsakala, Ljajic, Kartal Kayra, Serdar


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Okan, Şener (Linnes dk. 39), Luyindama, Marcao, Sarrachi, Taylan (Emre Kılınç dk. 81 ?), Etebo (Emre Akbaba dk. 81 ?), Belhanda (Donk dk. 69), Oğulcan, Arda (Babel dk. 69), Diagne


Yedekler: Fatih, Kerem, Ömer, Ozornwafor, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Josef de Souza (dk. 79), N'koudou (90+1) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Diagne (dk. 58) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Arda, Oğulcan (Galatasaray), Rosier, Ghezzal (Beşiktaş)

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