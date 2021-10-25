Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ceza sahasına girmeden yerden arka direğe ortasında Larin'den önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
64. dakikada Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortayı Necip, kafayla arka direğe gönderdi. Burada müsait pozisyondaki Larin, kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
65. dakikada sağdan kullanılan taç atışında ceza sahasındaki Kerem'in kafayla arkaya aşırttığı topu alan Halil Dervişoğlu'nun yay üzerinden çektiği sert şut sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
79. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Kerem'in yerden vuruşunda top Vida'nın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Muhammed'in vuruşunda kaleci Ersin, soluna gelen meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Domagoj Vida, Necip Uysal (Welintondk. 90+4 ?), Umut Meraş, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Kenan Karaman dk. 89 ?), Miralem Pjanic, Alex Teixeira (Salih Uçan dk. 83 ?), Cyle Larin, Michy Batshuayi (Güven Yalçın dk. 90+3 ?)
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin (Ömer Bayram dk. 78), Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Halil Dervişoğlu dk. 64), Olimpiu Morutan (Ryan Babel dk. 64), Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau (Barış Alper Yılmaz dk. 89 ?), Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne (Mustafa Muhammed dk. 78)
Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39 ve 64) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ghezzal, Teixeira, Ersin (Beşiktaş), Taylan, Marcao (Galatasaray)