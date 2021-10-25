İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


57. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ceza sahasına girmeden yerden arka direğe ortasında Larin'den önce savunma araya girerek topu kornere gönderdi.


64. dakikada Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen ortayı Necip, kafayla arka direğe gönderdi. Burada müsait pozisyondaki Larin, kale önünde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1


65. dakikada sağdan kullanılan taç atışında ceza sahasındaki Kerem'in kafayla arkaya aşırttığı topu alan Halil Dervişoğlu'nun yay üzerinden çektiği sert şut sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


79. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Kerem'in yerden vuruşunda top Vida'nın eline çarpınca hakem Fırat Aydınus, penaltı noktasını gösterdi.


81. dakikada penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Muhammed'in vuruşunda kaleci Ersin, soluna gelen meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Domagoj Vida, Necip Uysal (Welintondk. 90+4 ?), Umut Meraş, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Kenan Karaman dk. 89 ?), Miralem Pjanic, Alex Teixeira (Salih Uçan dk. 83 ?), Cyle Larin, Michy Batshuayi (Güven Yalçın dk. 90+3 ?)


Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin (Ömer Bayram dk. 78), Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Halil Dervişoğlu dk. 64), Olimpiu Morutan (Ryan Babel dk. 64), Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau (Barış Alper Yılmaz dk. 89 ?), Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne (Mustafa Muhammed dk. 78)


Yedekler: Fatih Öztürk, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Cicaldau (dk. 35) (Galatasaray), Larin (dk. 39 ve 64) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Ghezzal, Teixeira, Ersin (Beşiktaş), Taylan, Marcao (Galatasaray)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.