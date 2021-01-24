Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 44 yaptı ve sezonun ilk devresini zirvede tamamladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Ghezzal'ın ara pasını alan Adem Ljajic'in, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak çektiği şut, kaleci İrfan Can'ın bacaklarını arasından filelere gitti. 1-1

56. dakikada Ndiaye'nin ara pasında yay üzerinde buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın müdahalesinde araya girerek topu kapan Ndiaye'nin kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Kalesini doğru zamanda terk eden Ersin, topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

74. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine giren N'Koudou'nun şutu diriğin üstünden az farkla auta çıktı.

77. dakikada Gökhan Töre'nin ortasında altı pas üzerinde kafa ile tamamlayan Aboubakar, topu filelere göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can bu pozisyonda ayaklarıyla gole engel oldu.

90. dakikada Beşiktaş çok hızlı çıktı. Gökhan Töre kendi yarı sahasından aldığı topla ilerleyip N'Koudou'yu gördü. Bu futbolcunun sert şutunda top direkten geri geldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef (Necip dk. 90+2 ?), Atiba (Dorukhan dk. 65), Mensah (Ljajic dk. 46), Ghezzal (Gökhan Töre dk. 65), Larin (N'Koudou dk. 65), Aboubakar

Yedekler: Utku, Rıdvan, Oğuzhan, Serdar Saatçi, Atakan, Gökhan Töre

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Göztepe: İrfan Can, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner (Ideye dk. 80 ?), Halil Akbunar (Diabate dk. 85 ?), Tripic (Napoleoni dk. 85 ?), Peter Zulj (Kubilay Sönmez dk. 80 ?), Cherif Ndiaye

Yedekler: Megyeri, Kerim Alıcı, Burekovic, Atınç, Alpaslan Öztürk, Beykan Şimşek

Teknik direktör: Ünal Karaman

Goller: Adem Ljajic (dk. 48), Aboubakar (dk. 77) (Beşiktaş), Tripic (dk. 39) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Rosier, Ersin, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Ndiaye, Soner, Zulj (Göztepe)