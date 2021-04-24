Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Gökhan Töre ile duvar pası yaparak ceza alanı içine giren Adem Ljajic, Kvrzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.
4. dakikada beyaz noktaya gelen Ghezzal, topu kalecini kalecinin solundan filelerle buluşturdu. 1-0
6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Alibec'in ortasına penaltı noktasına yakın bir yerden Pedro Henrique vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1
12. dakikada Josef'ten seken topu alan Karlo Muhar'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut az farkla yan ağlarda kaldı.
13. dakikada yay üzerinde topla buluşan Ghezzal pasını Adem Ljajic'e çıkardı. Ljajic de sol kanattan ceza alanına bindirme yapan N'Koudou'ya aktardı. Bu futbolcunun sağ çapraz dar açıdan çektiği şutta top filelere gitti. 2-1
18. dakikada Attamah'ın pas hatasında topu kapan Gökhan Töre'nin şutu, Kayseri savunmasına da çarpıp kornere çıktı.
19. dakikada Ghezzal'ın kullandığı korner atışında Josef'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Necip, Adem Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Dorukhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
HK Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Nehuen Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lenon, Alibec, Pedro Henrique, İlhan Parlak
Yedekler: Lung, İsmail Çipe Yasir, Melih Okutan, Ramazan Civelek, Sabovic, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Anton Maglica, Luckassen
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Ghezzal (dk. 4 pen.), N'Koudou (dk. 13) (Beşiktaş), Pedro Henrique (Kayserispor)
Sarı kartlar: Josef, Rosier (Beşiktaş)