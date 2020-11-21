Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Demba Ba'nın ara pasında son çizgiye inen Mbombo, topu altıpas içine yolladı. Beşiktaş savunması son anda araya girdi ve Montero top kornere yolladı.
20. dakikada İrfan Can'ın havadan gönderdiği uzun topta ceza alanı içinde buluşan Demba Ba'nın meşin yuvarlağa tekte gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
43. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.
43. dakikada Necip'in uzun pasında Aboubakar, sol kanatta topla buluştu. Ceza alanı içine kadar giren Aboubakar'ın kaleye gönderdiği top önce kaleci Volkan'a çarptı ardından kale çizgisine paralel olarak kornere gitti.
44. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Atiba arka direkte topu tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
45+1. dakikada Mensah'ın ara pasında Atiba ceza alanı içinde topla buluştu. Atiba, penaltı noktası üzerinde bindirme yapan Larin'e pasını çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda top filelere gitti. 2-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Tarık Ongun, Kerem Ersoy
Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar
Yedekler: Emre Bilgin, Erdoğan Kaya, Gökhan Töre, Kartal Kayra, Adem Ljajic, Atakan Üner, Güven Yalçın, N'Koudou
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba
Yedekler: Ahmet Said, Ponck, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Chadli, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Atiba (dk. 44), Larin (dk. 45+1) (Beşikaş)
Sarı Kartlar: Larin, Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş), Mbombo (Başakşehir)