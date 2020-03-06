Süper Lig: Beşiktaş: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
63. dakikada Gerson'un sağ taraftan ortasında Orgill'in indirdiği topla buluşan Lukasik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
76. dakikada Gerson'un pasında Faty'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gerson, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler ilk önce ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle faul, ardından da VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.
90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng (Diaby dk. 66), N'Koudou (Ljajic dk. 78), Burak (Umut dk. 90 ?)
Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla (İlhan dk. 90+1), Faty, Lukasik (Scarione dk. 74 ?), Michalak, Sedat (Lobjanidze dk. 68), Rodrigues, Orgill
Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, Boada
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Burak Yılmaz (dk. 6), Ljajic (dk. 88) (Beşiktaş), İlhan (dk. 90+3 pen.) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat, Faty (Ankaragücü)