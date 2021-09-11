Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Pjanic'in orta sahadan verdiği pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

10. dakikada sol kanatta Alex Teixeira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

25. dakikada ceza yayı önünde Batshuayi ile paslaşan Teixeira'nın aşırtma vuruşunu kaleci Abdulsamed parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

45. dakikada Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkten kafayla topu arka direkteki Welinton'a aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida (Welinton dk. 20), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Miralem Pjanic, Alex Teixeira (Can Bozdoğan dk. 43 ?), Kevin NKoudou, Michy Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N'Skala, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Oussama Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid, Jospin Nshimirimana, Didier Ndong, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Stevie Mallan, Osman Haqi, Mert Miraç Altıntaş, Mounir Chouiar, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Michy Batshuayi (dk. 7), Kevin NKoudou (dk. 10) (Beşiktaş)

Sarı kart: Miralem Pjanic (Beşiktaş)