Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Adana Demirspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar karşılaşmada 3-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Larin'in üzerinden atladığı topu arka direkte Rıdvan Yılmaz aldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-0

60. dakikada Matias Vargas'ın ceza yayı içerisinden kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

78. dakikada Assombalonga'nanı pasında topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 20 metreden çektiği sert şutta savunmadan da seken top ağlarla buluştu. 3-2

90+7. dakikada kazanılan korner atışında Balotelli'nin indirdiği topa son olarak Assombalonga dokundu. Bu pozisyonda top filelere gitti. 3-3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 77), Miralem Pjanic (Salih Uçan dk. 65), Oğuzhan Özyakup (Atiba Hutchinson dk. 65), Cyle Larin (Kenan Karaman dk. 65), Michy Batshuayi (Güven Yalçın dk. 90+5 ?)

Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Skala, Can Bozdoğan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Jonas Svensson (Tarık Çamdal dk. 87 ?), Simon Deli, Samet Akaydın, Joher Rassoul (Kaan Kanak dk. 87 ?), Benjamin Stambouli (Mario Balotelli dk. 67), Sinan Kurt (Gökhan İnler dk. 76), Matias Vargas, Birkir Bjarnason, Okewuchukwu Ezeh (Yunus Akgün dk. 46), Britt Assombalonga

Yedekler: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, İzzet Çelik, Metehen Mimaroğlu, Lucas Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Francisco Montero (dk. 20), Josef de Souza (dk. 43), Rıdvan Yılmaz (dk. 52) (Beşiktaş), Matias Vargas (dk. 60), Mario Balotelli (dk. 78), Assombalonga (90+7) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Simon Deli, Mario Balotelli (Adana Demirspor), Francisco Montero, Welinton (Beşiktaş)