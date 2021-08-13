Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ç.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Ç.Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası sol çaprazında Nkoudou, pasını sağ taraftan ceza alanına hareketlenen Rosier'e çıkardı. Meşin yuvarlağı güçlükle kontrol eden Rosier'in son çizgiden içeriye çevirdiği topta Atiba, kale önünde müsait pozisyonda ağları havalandırdı. 2-0
90+3. dakikada Josef orta sahada Eren'e yaptığı baskı sonucu kazandığı topu sağ taraftaki Gökhan'a aktardı. Gökhan'ın ceza sahasına girerek çektiği sert şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Larin'in vuruşu filelere gitti. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal (Gökhan dk. 78), Atiba (Necip dk. 88 ?), Salih (Oğuzhan dk. 70), Nkoudu (Larin dk. 69), Kenan (Güven dk. 79)
Yedekler: Utku, Rıdvan, Serdar, Mehmet, Ljajic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor: Gökhan, Baiano (Eren dk. 88 ?), Selim, Holmen, Cemali (Alberk dk. 82 ?), Dokovic, Dabo (Yasin dk. 67), Sabo, Mendes (Mahsun dk. 82 ?), Alper, Remy (Emir dk. 67)
Yedekler: Tarık, Emir Han, Aziz
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Nkoudou (dk. 9), Atiba (dk. 52), Larin (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sabo (Çaykur Rizespor), Welinton, Güven (Beşiktaş)