Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın uzak direğe kestiği ortayı savunma arkasında N'Koudou tamamladı ve topu filelere gönderdi. 3-1
78. dakikada Ghezzal'ın ortasında rakibinde şık bir çalımla sıyrılan Gökhan Töre'nin sert şutunu kaleci Doğan son anda kornere çeldi.
90+1. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta, Henrique'nin şutu az farkla üstten auta çıktı.
90+5. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ kanattan ortasını kaleci Doğan, kalesini terk ederek arka direkte boş bulunan N'Koudou ve Gökhan Töre'ye gelmeden savuşturdu.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Necip (Dorukhan dk. 82 ?) Adem Ljajic (Mensah dk. 73), Ghezzal, N'Koudoux, Gökhan Töre
Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
HK Kayserispor: Doğan, Kvrzic (Ramazan Civelek dk. 46), Nehuen Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Joseph Attamah (Emre Demir dk. 46), Karlo Muhar, Aaron Lenon (Sabovic dk. 81 ?), Alibec (Melih Okutan dk. 62), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Luckassen dk. 75)
Yedekler: Lung, İsmail Çipe Yasir, Nurettin Korkmaz, Anton Maglica
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Ghezzal (dk. 4 pen), N'Koudou (dk. 13 ve 65) (Beşiktaş), Pedro Henrique (Kayserispor)
Sarı kartlar: Josef, Rosier, Necip, Montero (Beşiktaş), Henrique (Kayserispor)