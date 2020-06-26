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Süper Lig: Beşiktaş: 3 - İ.H. Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Rıdvan'ı gördü. Genç futbolcunun gelişine şutunda top üstten auta çıktı.


52. dakikada Elneny'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz, savunmanın arkasına sarkan Lens'i gördü. Hollandalı futbolcu ceza sahası önünden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0


60. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Ömer Ali, Skubic'e pasını verdi. Bu futbolcunun ortasında Jectovic ceza sahasında kafayı vurdu ancak Ersin iyi yer tutarak gole izin vermedi.


75. dakikada Boateng savunmanın arasında çok şık bir pasla topu Diaby'yle buluşturdu. Konyaspor savunması son anda araya girerek mutlak bir gole engel oldu.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Zorbay Küçük, Alpaslan Dedeş, Kamil Çetin


Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny (Kartal Yılmaz dk. 84 ?), Atiba (Necip dk. 70), Lens (Boyd dk. 70), Diaby (Güven dk. 78), N'Koudou (Boateng dk. 70), Burak Yılmaz


Yedekler: Utku, Roco, Erdoğan, Dorukhan, Caner Erkin


İ.H. Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay (Anicic dk. 46), Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic (Volkan dk. 78), Milosevic (Thuram dk. 61), Ömer Ali Şahiner (Miya dk. 61), Bajic (Daci dk. 78)


Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Shengelia, Ferhat


Goller: Burak Yılmaz (dk. 40), Diaby (dk. 45+2), Lens (dk. 52) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Hadziahmetovic (dk. 15) (İ.H. Konyaspor)


Sarı kartlar: Vida, Rıdvan, Boyd (Beşiktaş)

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