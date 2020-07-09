Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşı karıya geldi. Siyah-beyazlılar ilk yarısını 2-1 mağlup kapattığı mücadeleden son dakika golüyle 3-2 galip ayrılarak puanını 53'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Diaby'nin pasında sağ kanattan hareketlenen Lens, kale sahası içindeki Boateng'e çıkardı. Bu futbolcuya sadece dokunmak kaldı. 2-2

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Tyler Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve ortasını yaptı. Bu pozisyonda Boateng röveşata denemesi yaptı ancak istediği vuruşu yapamadı.

62. dakikada Güven, soldan getirdiği topu Elneny'ye aktardı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı.

87. dakikada Lens'in pasında sağ kanatta topu alan Diaby, ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arkasından Güven'in uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

90. dakikada sağ kanatta topu alan Victor Ruiz, savunmanın arkasına ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 3-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül (Boateng dk. 37), Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba (Necip dk. 80 ?), Lens, Diaby, Boyd, Burak Yılmaz ? (Güven dk. 11)

Yedekler: Utku, Erdoğan, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kasımpaşa: Ramazan, Tirpan (Anıl dk. 90+1 ?), Meriah, Fernandes, Haddadi, Aytaç, Pavelka (Ndongala dk. 67), Quaresma (Tarkan dk. 67), Hajradinovic (Sadiku dk. 78), Mame Thiam, Koita (Yusuf dk. 46)

Yedekler: Fatih, Doğucan, Brecka, İlhan, Gohou, Anıl

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Tyler Boyd (dk. 6), Boateng (dk. 49), Güven Yalçın (dk. 90) (Beşiktaş), Koita (dk. 21 ve 29) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Gökhan Gönül, Atiba, Necip (Beşiktaş), Koita (Kasımpaşa)