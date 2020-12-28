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Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


78. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Yasin topa hareketlendi. Kalesini terk eden Ersin'in müdahalesinde meşin yuvarlak tekrar bu futbolcunun önünde kaldı. Geriden gelen Welinton son anda araya girerek topu kornere gönderdi.


84. dakikada Beşiktaş savunmasının çıkardığı top Dorukhan'da kaldı. Bu futbolcunun akıl dolu pasında savunmanın arkasına sarkan Larin ceza sahasına girer girmez yerden vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 2-0


90+2. dakikada Beşiktaş hızlı çıktı. Atiba'nın pasında topla buluşan N'Koudou, müsait pozisyondaki Oğuzhan'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası önünde yerden düzgün vuruşunda top filelere gitti. 3-0



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida (Montero dk. 67), Rıdvan, Necip (Dorukhan dk. 83), Ghezzal, Atiba, Mensah (Oğuzhan dk. 79), N'koudou, Güven (Larin dk. 67)


Yedekler: Utku, Hasic, Nsakala, Atakan Üner, Kartal Kayra, Serdar


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin (Claudemir dk. 73), Erdoğan (Yasin dk. 63), Hakan, Fajr (Kone dk. 76), Gradel (Cofie dk. 76), Yatabare (Kayode dk. 63)


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Felix, Ninga, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Güven (dk. 18), Larin (dk. 84), Oğuzhan (90+2) (Beşiktaş)


Kırmızı kart: Hakan Arslan (Devre arası) (Sivasspor)


Sarı kartlar: N'koudou (Beşiktaş), Isaac Cofie (Sivasspor)

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