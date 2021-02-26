Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Y. Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 27.
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Ljajic'in topuk pasını alan Atiba'nın yay üzerinde çektiği şutu kaleci Cenk kontrol etti.
64. dakikada Aboubakar ile duvar pası yapan N'Koudou'nun, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut, üstten auta çıktı.
81. dakikada Sagal'ın sol kanattan açtığı ortada Rodallega, topu önce göğsünde yumuşattıktan sonra sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Oğuzhan'ın ara pasını Aboubakar'a aktarmak isterken kalesini terk eden Cenk, kafayla topu uzaklaştırdı. Sol çaprazda topla buluşan Gökhan Töre'nin aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
88. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rosier, son çizgiye inerek ortasını yerden içeriye çevirdi. Hasic'in topun gelişine çektiği şutta Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+3. dakikada Larin'in pasında sol çaprazda topla buluşan Hasic'in şutunda kaleci Cenk topu kornere tokatladı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida (Oğuzhan dk. 74), Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba (Dorukhan dk. 83 ?), Adem Ljacij (Necip dk. 65), Larin, N'Koudou (Gökhan Töre, dk. 65) Aboubakar (Hasic dk. 84 ?)
Yedekler: Utku, Ghezzal, Rıdvan Yılmaz, Mensah, Serdar Saatçı
Teknik direktör: Sergen Yalçın
Y.Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes (Özer Özdemir dk. 46), Leismann, Mustafa Yumlu (Marvin Bakalorz dk. 38), Ayman Ben Mohammed, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud (Hasan Ayaroğlu dk. 68), Murawski, Sagal (Dossevi dk. 83 ?), Mesanovic (Sacko dk. 68), Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Ali Yavuz Kol
Teknik direktör: Hakan Kutlu
Goller: Larin (dk. 22), Aboubakar (dk. 38), Ljajic (dk. 39) (Beşiktaş)
Sarı kart: Sagal (Denizlispor)