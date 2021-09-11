Süper Lig: Beşiktaş: 3 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed'in ceza alanı içi sol tarafından uzaklaştırmak istediği top Batshuayi'ye çarpıp filelerle buluştu. 3-0
78. dakikada sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına giren Haqi Osman'ın çizgi üzerinden ilerleyip dar açıdan kaleye çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
84. dakikada Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kenan Karaman'ın plase vuruşu kaleci Abdulsamed'in kucağında kaldı.
90+2. dakikada Batshuayi'nin kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Abdulsamed tokatlayarak gole izin vermedi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida (Welinton dk. 20), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 69), Miralem Pjanic (Mehmet Topal dk. 69), Alex Teixeira (Can Bozdoğan dk. 43 ?), Kevin NKoudou (Kenan Karaman dk. 68), Michy Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N'Skala, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Haqi Osman dk. 72), Wallace, Oussama Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid (Stevie Mallan dk. 75), Jospin Nshimirimana, Didier Ndong (Mounir Chouiar dk. 57), Adem Büyük (Mert Miraç Altıntaş dk. 75), Kubilay Kanatsızkuş
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Hasan Özkan
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Michy Batshuayi (dk. 7 ve 52), Kevin NKoudou (dk. 10) (Beşiktaş)
Sarı kart: Miralem Pjanic (Beşiktaş)