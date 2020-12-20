Süper Lig: Beşiktaş: 4 - BB Erzrumspor: 0 (Maç sonucu)

Beşiktaş, Süper Lig'in 13.haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlıların 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kale direğinin çaprazından auta çıktı.

53. dakikada Obertan'nın pasında Ricardo Gomes, topa topuğuyla müdahale etti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Rashad Muhammed'in çaprazdan çektiği şut, kaleci Ersin'de kaldı.

57. dakikada Mensah'ın pasında ceza alanı içine hareketlenen Necip, Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, bu sert müdahale sonucu penaltı kararı verdi.

59. dakikada beyaz noktaya gelen Aboubakar, topu kaleci Fornolle'nin solundan filelerle buluşturdu. 1-0

63. dakikada Aboubakar'ın uzun pasında Beşiktaş, Mensah ile kontratağa kalktı. Ceza sahası içine kadar topu süren Mensah, pasını boştaki N'Koudou'ya ya çıkardı. Müsait pozisyonda N'Koudou, topu filelere göndererek farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

70. dakikada Ghezzal, kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topu tekrar kontrol ederek ceza sahasına ortaladı. Ön direkte topa yükselen Vida, topuğuyla şık bir gole imzasını attı. 3-0

71. dakikada Atiba ile paslaşarak ceza alanı içine giren Aboubakar, düzgün bir vuruşla topu köşeden filelerle buluşturdu. 4-0

74. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın yay üzerinden yaptığı sert vuruşu kaleci Farnolle kornere çeldi.

75 .dakikada Beşiktaş'ın Ghezzal ile kullandığı korner atışında Gomes'ten seken topu arka direkte Larin kafa ile tamamlamak istedi. Ancak bu kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

86. dakikada Sissokko'nun pasında topla buluşan Rashad Muhammed ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, kaleci Ersin bu pozisyonda gole izin vermedi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Ghezzal (Atakan dk. 82 ?), Atiba (Oğuzhan dk. 75), Mensah (Dorukhan dk. 73), N'Koudou (Larin dk. 73), Aboubakarx (Güven dk. 82 ?)

Yedekler: Emre, Montero, N'Sakala, Kartal Kayra, Hasic

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

BB Erzurumspor: Farnolle, Mehmet Murat, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, İbrahim Akdağ (Armando Sadiku dk. 69), Mitchell Donald, Ricardo Gomes (Sissoko dk. 80 ?), Arvydas Novikovas (Rashad Muhammed dk. 46), Obertan, Ömer Şişmanoğlu (Emrah Başsan dk. 69)

Yedekler: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan Kardeş, Leo Schwechlen, Hamroun, Oltan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Aboubakar (dk. 59 pen. ve 71), N'Koudou (dk. 63), Vida (dk. 70) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mensah, Necip, Vida (Beşiktaş), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (BB Erzurumspor)