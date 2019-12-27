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Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.


74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Beşiktaş: Karius, Gökhan (Necip dk. 89 ?), Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou (Boyd dk. 83 ?), Ljajic, Diaby (Oğuzhan dk. 46), Umut


Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven


Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı


Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem (İlker dk. 84 ?), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa (Seuntjens dk. 76), Ayite


Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)


Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)

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