Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Beşiktaş'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Caner'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda seken topa Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
60. dakikada orta sahada topla buluşan Atiba'nın sağ kanada verdiği pasta N'koudou'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın şutunu kaleci Ertaç iki hamlede kontrol etti.
74. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atiba'nın ceza sahası içine verdiği pasta Oğuzhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
90+1. dakikada sol taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Beşiktaş: Karius, Gökhan (Necip dk. 89 ?), Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou (Boyd dk. 83 ?), Ljajic, Diaby (Oğuzhan dk. 46), Umut
Yedekler: Utku, Erdoğan, Rebocho, Kartal, Erdem, Güven
Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem (İlker dk. 84 ?), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa (Seuntjens dk. 76), Ayite
Yedekler: Übeyd, Ahmet Cevat, Ahmet Yavux, Can, Arda, Flavio, Rahmetullah, Soner
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Ayite (dk. 23) (Gençlerbirliği), Vida (dk. 49), N'koudou (dk. 60), Oğuzhan (dk. 74) Atiba (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Kırmızı Kartlar: Nadir (dk. 12), Yasin (dk. 36) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Ruiz, Umut (Beşiktaş), Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)