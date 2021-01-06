Süper Lig: Beşiktaş: 6 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ taraftan Tunay'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Talbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

56. dakikada Aboubakar'ın sol taraftan ceza sahası içine girip verdiği pasta ceza yayında topu alan Oğuzhan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

62. dakikada sol kanattan gelen N'koudou pasını sağ kanatta bulunan Larin'e aktardı. Larin'in tek pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada Moroziuk'un uzaktan vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada defanstan uzun atılan pasta ceza sahası içinde Meriah ile iki mücadeleye girip kaleci Gökhan'dan önce topa müdahale eden Larin daha sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0

83. dakikada Melnjak'ın geri pasında araya giren Larin'in ceza sahası içine girip kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

89. dakikada ceza sahası içinde bulunan Larin'in pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topu alan Hasic'in sert vuruşunda direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Erdem Bayık

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida, Rıdvan, Josef (Dorukhan dk. 68) , Necip (Kartal Kayra dk. 81 ?), Larin, N'koudou (Güven dk. 81 ?), Oğuzhan (Mensah dk. 68), Aboubakar (Hasic dk. 77)

Yedekler: Utku, Montero, Ghezzal, Nsakala, Atakan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan, Dilaver (Fernando dk. 58), Talbi, Meriah, Moroziuk, Baiano, Donsah (Abdullah Durak dk. 46), Melnjak (Alberk Koç dk. 86 ?), Tunay (Onur Bulut dk. 67), Samudio, Skoda (Kemal Rüzgar dk. 86 ?)

Yedekler: Tarık, Selim Ay, Michalak, Jovanovic, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Larin (dk. 19, 31, 79 ve 83), Oğuzhan (dk. 56), Hasic (dk. 89) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Wellinton, Josef (Beşiktaş)