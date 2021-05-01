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Süper Lig: Beşiktaş: 7 - A. Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Mücadele siyah-beyazlı takımın 7-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Yusuf Abdioğlu'nun kısa düşen pasında Larin topu kapıp bekletmeden yaptığı vuruşla, meşin yuvarlağı kalecinin solunda ağlara gönderdi. 6-0


65. dakikada Rosier'in sağ kanattan uzak direğe ortasında Larin'in yatarak yaptığı vuruşta top filelere gitti. 7-0


72. dakikada sol kanatta gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın son çizgiye inip yerden çevirdiği topa Mame Diouf vurdu. Top direğe çarparak oyun alanına döndü.


75. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Ghezzal'ın sert şutunu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba (Dorukhan dk. 46x), Adem Ljajicx (Necip dk. 69) Ghezzalx (Mensah dk. 77), N'Koudou (Rıdvan Yılmaz dk. 43 ?), Larinxx


Yedekler: Utku, Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı, Montero, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Burak Çamoğlu dk. 46), Billong (Yusuf Abdioğlu dk. 46), Pablo Santos, Katranis (Mesut Çaytemel dk. 71), Rayane Aabid (Muhammed Mert dk. 71), Ruben Ribeiro, Akintola, Boupendza, Adama Traore (Abdurrahman Canlı dk. 46), Mame Diouf


Yedekler: Akın Alkan, Ekrem, Joseph Akomadi


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Akintola (dk. 2 k.k.) Larin ( dk. 11, 14, 55 ve 65), N'Koudou (dk. 38), Rıdvan (dk. 44) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Abdurrahman Canlı, Akintola, Ribeiro (Hatayspor)

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