Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.
Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Balkovec'in çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada sağ tarafta topu alan Hedenstad'ın ceza sahası içine verdiği pasta topu önünde bulan Castro'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanına döndü.
45. dakikada sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Salih Uçan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa'dan önce Karagümrük savunması ara girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal Gölen
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Yedekler: Aykut, Alparslan, Mevlüt, Salibur, Fatih, Aksel, Jimmy Durmaz, Lens, Ademi, Emre Çolak
Teknik Direktör: Şenol Can
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa
Yedekler: Serkan, Alpay, Fatih, Ceyhun, Bareiro, Hasan, Efkan, Juanfran, Siopis, Kadzior
Teknik Direktör: Çağdaş Atan