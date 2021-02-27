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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


23. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Balkovec'in çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.


37. dakikada sağ tarafta topu alan Hedenstad'ın ceza sahası içine verdiği pasta topu önünde bulan Castro'nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp oyun alanına döndü.


45. dakikada sol tarafta köşe vuruşunu kullanan Salih Uçan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Mustafa'dan önce Karagümrük savunması ara girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Volkan Bayarslan, Özgür Ertem, Bilal Gölen


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech


Yedekler: Aykut, Alparslan, Mevlüt, Salibur, Fatih, Aksel, Jimmy Durmaz, Lens, Ademi, Emre Çolak


Teknik Direktör: Şenol Can


Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Mustafa


Yedekler: Serkan, Alpay, Fatih, Ceyhun, Bareiro, Hasan, Efkan, Juanfran, Siopis, Kadzior


Teknik Direktör: Çağdaş Atan

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