Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Pesic'in pasında ceza yayı üzerinde Bertolacci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

24. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan uzun pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

38. dakikada Ahmed Musa'nın pasında Güray'dan seken top ceza sahası içi sol tarafından Kerem Frei'da kaldı. Kerim'in arka direğe pasında Pesic topu altı pasa indirdi. Burada bulunan Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic

Yedekler: Yavuz Aygün, Erhun Öztümer, Emre Mor, Efe Tatlı, Levent Mercan, Vato Arveladze, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Burak Bekaroğlu, Karamoh

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Wright, Milosevic, Amilton, Crivelli

Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Fredy, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Adnan Uğur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Wright (Antalyaspor)