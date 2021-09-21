İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Pesic'in pasında ceza yayı üzerinde Bertolacci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.


24. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan uzun pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Boffin ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


38. dakikada Ahmed Musa'nın pasında Güray'dan seken top ceza sahası içi sol tarafından Kerem Frei'da kaldı. Kerim'in arka direğe pasında Pesic topu altı pasa indirdi. Burada bulunan Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç


Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Pesic


Yedekler: Yavuz Aygün, Erhun Öztümer, Emre Mor, Efe Tatlı, Levent Mercan, Vato Arveladze, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy, Burak Bekaroğlu, Karamoh


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli, Wright, Milosevic, Amilton, Crivelli


Yedekler: Doğukan Özkan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Fredy, Ufuk Akyol, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Adnan Uğur, Jimmy Durmaz (Fatih Karagümrük), Wright (Antalyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.