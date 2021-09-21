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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.

Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


67. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Pesic'in indirdiği topta Balkovec'in altı pasın içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


73. dakikada Fredy'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar'ın ceza sahası içinde kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Viviano son anda ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


77. dakikada Fredy'nin kafayla pasında sol taraftan ceza sahası içine giren Mukairu'nun çıkardığı sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'den döndü.


88. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç


Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia (Burak Bekaroğlu dk. 46), Zukanovic, Caner Erkin, Adnan Uğur (Erhun Öztümer dk. 64), Ahmed Musa (Emre Mor dk. 87 ?), Bertolacci (Vato Arveladze dk. 76), Jimmy Durmaz, Kerim Frei (Karamoh dk. 64), Pesic


Yedekler: Yavuz Aygün, Efe Tatlı, Levent Mercan, Serhat Ahmetoğlu, Ömer Faruk Ersoy


Teknik Direktör: Francesco Farioli


Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Bünyamin Balcı dk. 76), Poli (Naldo dk. 90+2 ?), Wright, Milosevic (Fredy dk. 46), Amilton (Mukairu dk. 76), Crivelli (Gökdeniz Bayrakdar dk. 66)


Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Sarı kartlar: Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Vato Arveladze, Balkovec (Fatih Karagümrük), Wright, Crivelli (Antalyaspor)

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