Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Atakaş Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Katranis'in sol kanattan açtığı ortayı Roco kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Ndao'nun ortasını kale sahası içinde Mevlüt Erdinç tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.
32. dakikada Hatayspor sağ çaprazda, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun gerisine geçen Katranis'in direkt kaleye çektiği şut, Viviano'nun kucağında kaldı.
45. dakikada Castro'nun ara pasında sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Ndao, yerden topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Bertolacci'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Enzo Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Mevlüt Erdinç
Yedekler: Aykut Özer, Campi, Koray Altınay, Salibur, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Serhat Ahmetoğlu, Lens, Sobiech
Teknik Direktör: Francesco Farioli
Atakaş Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Pablo Santos, Yusuf Abdioğlu, Katranis, Ribeiro, Rayane Aabid, Akintola, Adama Traore, Kamara, Diouf
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Abdurrahman Canlı, Kone, Muhammed Mert, Isaac Sackey, Joseph Akomadi, Hüseyin Gündüz, Hüseyin Efe Akgül, Boupendza
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan