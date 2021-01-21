İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan Rosier'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, pasını bekletmeden yay üzerindeki Mensah'a verdi. Mensah da bekletmeden sol tarafındaki N'koudou'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunu savunmada Ndiaye araya girerek kornere gönderdi.


14. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası içi sağ tarafından penaltı noktası üzerinde gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Atiba'nın şutu yandan auta gitti.


30. dakikada orta sahada topla ilerleyen Ndiaye, ceza sahasına girmeden pasını sol taraftaki Borini'ye verdi. Bori'nin yerden etkisiz vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağın sahibi oldu.


42. dakikada Josef de Souza'nın savunma arkasına havadan verdiği pasta Aboubakar ceza alanında topu kontrol etti. Bu futbolcunun rakibini çalımlayarak yerden çektiği şut yandan dışarı gitti.


44. dakikada Mensah ile ceza sahası dışında duvar pası yapan N'koudou, ara pasını penaltı noktası yakınındaki Aboubakar'a aktardı. Aboubakar'ın yerden şık vuruşunda top ağlara gitti. 0-1



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral


Fatih Karagümrük: Viviano, Alparslan, Fatih, Campi, Hedenstad (Serhat dk. 38), Koray, Bertolacci, Borini, Ndiaye, Ndao, Sobiech


Yedekler: Aykut, Efe, Salibur, Murat, Aksel , Jimmy, Emre Çolak, Mevlüt, Muhammed


Teknik Direktör: Şenol Can


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Nkoudou, Mensah, Larin, Aboubakar


Yedekler: Utku, Welinton, Serdar, Oğuzhan, Ghezzal, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Gökhan


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Aboubakar (dk. 44) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Koray, Hedenstad (Fatih Karagümrük)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.