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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Sabo'nun hatasında topu kapan Kone, ceza sahası önündeki Robin Yalçın'ı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahası dışındaki Jimmy Durmaz'a yerden çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.


23. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano iyi yer tutarak gole izin vermedi.


34. dakikada sol kanattan bindiren Lucas Biglia, ceza sahası önündeki Sabo'yu gördü. Sabo, gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlar az farkla dışarı gitti.


44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gradel ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve kale sahasına yerden sert ortaladı. Bu noktada bulunan Lichaj ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk


Fatih Karagümrük: Vivano, Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Aatif, Jimmy Durmaz, Artur Sobiech


Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç


Teknik Direktör: Şenol Can


DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Isaac Cofie, Robin Yalçın, Max Gradel, Yasin Öztekin, Arouna Kone


Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Casimir Ninga, Eren Şahin


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor)


Sarı Kartlar: Biglia, Sabo (Karagümrük), Camara (DG Sivasspor)

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