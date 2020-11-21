Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Sabo'nun hatasında topu kapan Kone, ceza sahası önündeki Robin Yalçın'ı gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ndao, ceza sahası dışındaki Jimmy Durmaz'a yerden çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

23. dakikada atılan uzun pasta topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu ancak kaleci Viviano iyi yer tutarak gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanattan bindiren Lucas Biglia, ceza sahası önündeki Sabo'yu gördü. Sabo, gelişine sert vurdu ancak meşin yuvarlar az farkla dışarı gitti.

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gradel ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve kale sahasına yerden sert ortaladı. Bu noktada bulunan Lichaj ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

Fatih Karagümrük: Vivano, Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec, Biglia, Sabo, Ndao, Aatif, Jimmy Durmaz, Artur Sobiech

Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç

Teknik Direktör: Şenol Can

DG Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Isaac Cofie, Robin Yalçın, Max Gradel, Yasin Öztekin, Arouna Kone

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Casimir Ninga, Eren Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor)

Sarı Kartlar: Biglia, Sabo (Karagümrük), Camara (DG Sivasspor)