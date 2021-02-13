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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Karagümrük, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


13. dakikada gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi'nin yay içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.


19. dakikada Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruşta, Karagümrük savunmasında Koray'ın kafa vuruşunda Atilla Szalai'ye çarptı. Topu önünde bulan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


27. dakikada sol kanattan Balkovec'in ortasına yay üzerinde kafa ile vuran Bertolacci'nin topu yandan auta çıktı.


39. dakikada Mesut Özil'in ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın dokunuşunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak


Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Kemal Ademi


Yedekler: Viviano, Alparslan Erdem, Sobiech, Mevlüt, Salibur, Fatih Kuruçuk, Vato Arveladze, Lens, Lucas Castro, Emre Çolak


Teknik Direktör: Şenol Can


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Atilla, Caner, Ozan, Sosa, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Thiam


Yedekler: Harun, Mert Hakan, Cisse, Samatta, Ferdi, Sadık, Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Gökhan Gönül


Teknik Direktör: Erol Bulut


Gol: Thiam (dk. 19) (Fenerbahçe)


Sarı Kart: Caner Erkin (Karagümrük)

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