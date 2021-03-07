Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sobiech'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde toplaşan Lucas Castro'nun şutunu kaleci Friedrich rahat kontrol etti.

12. dakikada Ndao'nun pasını alan Lucas Castro'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan Ndao'nun ortasına ceza sahası içinde Castro vurdu ve top filelere gitti. Ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

44. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazandığı serbest vuruşta, Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Viviano kornere tokatladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Bertolacci, Borini, Ndao, Sobiech

Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Salibur, Lens, Jimmy Durmaz, Emre Çolak, Mevlüt, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Alper Potuk, Geraldo, Lobjanidze, Borven

Yedekler: Furkan, Erdi Dikmen, Voca, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Ali Kaan, Diousse, Emre Güral, Badji

Teknik Direktör: Hikmet Karaman