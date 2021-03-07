İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Sobiech'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde toplaşan Lucas Castro'nun şutunu kaleci Friedrich rahat kontrol etti.


12. dakikada Ndao'nun pasını alan Lucas Castro'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.


21. dakikada sağ kanattan Ndao'nun ortasına ceza sahası içinde Castro vurdu ve top filelere gitti. Ancak pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.


44. dakikada Ankaragücü'nün ceza sahası çizgisinin hemen gerisinden kazandığı serbest vuruşta, Endri Çekiçi'nin sert şutunu kaleci Viviano kornere tokatladı.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Bertolacci, Borini, Ndao, Sobiech


Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Salibur, Lens, Jimmy Durmaz, Emre Çolak, Mevlüt, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Şenol Can


MKE Ankragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Alper Potuk, Geraldo, Lobjanidze, Borven


Yedekler: Furkan, Erdi Dikmen, Voca, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Ali Kaan, Diousse, Emre Güral, Badji


Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.