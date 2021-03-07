Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’nin 29.
Süper Lig'nin 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında, Borini'nin ortasına arka direkte Castro vurdu. Top az farkla direğin üstünden auta çıktı.
54. dakikada Geraldo'nun ara pasında Lobjanidze son çizgiye inerek topu altı pas noktasına gönderdi. Bu bölgede Alper Potuk'un vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
70. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağında Borini'nin arka direğe yönelen tehlikeli ortasını kaleci Friedrich son anda oyun alanına tokatladı. Dönen topu korner çizgisi üzerinden Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
90+1. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Ankaragücü savunmasından seken topu önünde bulan Mevlüt'ün şutunda kaleci Friedrich tehlikeli pozisyonda gole izin vermedi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi (Kemal Ademi dk. 89 ?), Balkovec, Biglia, Lucas Castro (Emre Çolak dk. 83 ?), Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 71), Borini, Ndao (Salibur dk. 83 ?), Sobiech (Mevlüt dk. 71)
Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Lens
Teknik Direktör: Şenol Can
MKE Ankragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ (Erdi Dikmen dk. 90+2 ?), Endri Çekiçi (Voca dk. 87 ?), Alper Potuk (Emre Güral dk 87 ?), Geraldo (Ali Kaan dk. 71), Lobjanidze, Borven
Yedekler: Furkan, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Diousse, Badji
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Alper Potuk (dk. 54) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Friedrich (MKE Ankaragücü)