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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Baker'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Ekuban'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Ali Palabıyık, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.


17. dakikada savunmadan çıkarken Balkovec topu Ekuban'a kaptırdı. Bu oyuncunun sağ kanattan bekletmeden ceza sahasına yaptığı yerden ortaya Flavio'nun kale önündeki vuruşu yandan auta gitti.


40. dakikada Karagümrük yarı sahasından gelen hava topunda Trabzonspor savunması anlaşmazlık yaşayınca Sobiech ceza alanı içinde meşin yuvarlağı önünde buldu. Bu futbolcunun vuruşunu savunma araya girerek kornere gönderdi.


45+3. dakikada sağ kanattan Ekuban'un ceza sahası içine yerden yaptığı ortaya arka direkte Nwakaeme'nin kayarak vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Çimen


Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia (Vato Arveladze dk. 35), Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech


Yedekler: Aykut Özer, Murat, Muhammed, Aksel, Mevlüt


Teknik Direktör: Şenol Can


Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Nwakaeme, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin, Campi, Pereira, Kamil Ahmet, Faruk Can, Abdülkadir Ömür, Safa, Yusuf, Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sarı kartlar: Hosseini, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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