Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza sahası sol çaprazında Adekukbe'nin dokunuşu yandan auta gitti.
19. dakikada Borini'nin sağ taraftan ceza alanına yakın noktadan içeriye havalandırdığı topa sol çaprazdaki Karamoh'un gelişine yarım vole vuruşu yere de çarparak yandan dışarı çıktı.
30. dakikada Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
38. dakikada Borini'nin sağdan ceza alanına yaptığı ortada Pesic, kale sahasında savunmanın baskısına rağmen meşin yuvarlağa göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu. 1-1
45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic'in ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Munir oyun alanına çeldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Borini, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Pesic
Yedekler: Utku, Luckassen, Serhat, Balkovec, Erhun, Emre, Efe, Tunay, Adnan, Ahmed Musa
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze, Emre Çolak, El Kaabi, Diouf
Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Bülent, Eren, Muhammed, Sadık, Boudjemaa, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis
Goller: El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor), Pesic (dk. 38) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Kamil Ahmet (Hatayspor), Hedenstad (Fatih Karagümrük)