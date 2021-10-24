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Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan El Kaabi'nin ikinci vuruşunu da yine Viviano ayaklarıyla oyun alanına çeldi.


65. dakikada savunmada Biglia'nın hatasında topu alarak ceza alanına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner Erkin (Erhun dk. 63), Biglia, Borini (Emre dk. 83 ?), Jimmy Durmaz (Tunay dk. 83 ?), Bertolacci (Balkovec dk. 63), Karamoh (Ahmed Musa dk. 64), Pesic


Yedekler: Utku, Luckassen, Serhat, Efe, Adnan


Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dylan Saint-Louis dk. 81 ?), Emre Çolak (Boudjemaa dk. 46), El Kaabi (Mohammed Kamara dk. 66), Diouf


Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Bülent, Eren, Muhammed, Sadık


Goller: El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor), Pesic (dk. 38) (Fatih Karagümrük)


Kırmızı kart: Hedenstad (dk. 89) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Kamil Ahmet, Boudjemaa, Ribeiro (Hatayspor), Balkovec, Emre, Tunay (Fatih Karagümrük)

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