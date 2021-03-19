Süper Lig: Fatih Karagümrük: 1 - Hes Kablo Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Hedenstad'in pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Borini'nin şutu kaleci Doğan'da kaldı.
33. dakikada Lucas Castro'nun uzak direğe ortasında Jimmy Durmaz, topun yere inmesine izin vermeden sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada Lucas Castro'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce kaleci Doğan'ın parmak uçlarına ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Lucas Castro, Bertolacci, Salibur, Jimmy Durmaz, Borini
Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan Erdem, Campi, Aksel Aktaş, Ndao, Lens, Emre Çolak, Mevlüt, Sobiech
Teknik Sorumlu: Atılay Canel
Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Karlo Muhar, Aaron Lennon, Pedro Henrique, Avramovski, İlhan Parlak
Yedekler: İsmail, Yasir, Miguel Lopes, Melih Okutan, Zoran Kvrzic, Sabovic, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıaslan, Kevin Luckassen
Teknik Direktör: Uğur Kulaksız
Gol: Jimmy Durmaz (dk. 33) (Karagümrük)
Sarı Kart: Avramovski (Kayserispor)